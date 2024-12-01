Дубль Магомедова принес «Нефтехимику» крупную победу над «Родиной»

«Нефтехимик» на выезде разгромил «Родину» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

У гостей дубль оформил Рашид Магомедов (один гол — с пенальти) и еще один мяч забил Эдуард Валиахметов.

«Нефтехимик» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию и с 26 очками вышел на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Родина» (24 очка) потерпела третье поражение подряд и опустилась на 12-ю строчку.