«Родина» и «Нефтехимик» сыграли вничью в Первой лиге

«Родина» на своем поле сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Первой лиги — 1:1.

Счет на 45+1-й минуте открыл форвард хозяев Артем Максименко. На 54-й минуте гости отыгрались благодаря голу Рашида Магомедова.

«Родина» (31 очко) занимает четвертое место в Первой лиге. «Нефтехимик» (21) до 6 матчей продлил серию без побед в чемпионате и идет 11-м в турнирной таблице.