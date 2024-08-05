«Родина» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги

КАМАЗ на выезде победил «Родину» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

КАМАЗ (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на 14-е место в первой лиге. «Родина» (7) идет восьмой в турнирной таблице.