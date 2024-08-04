КАМАЗ в концовке вырвал победу над «Родиной» в первой лиге

КАМАЗ на выезде победил «Родину» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в концовке забил форвард гостей Давид Караев. Челнинцы могли открыть счет на 38-й минуте, но Роман Акбашев не реализовал пенальти.

КАМАЗ (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на 14-е место в первой лиге. «Родина» (7) идет восьмой в турнирной таблице.