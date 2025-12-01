«Родина» и «КАМАЗ» сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в 2025 году

«Родина» сыграла вничью с «КАМАЗом» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги на «Арене Химки» — 0:0.

После этой игры в турнире началась зимняя пауза. «Родина» с 36 очками занимает третье место, «КАМАЗ» с 32 очками идет пятым.

В турнирной таблице Первой лиги лидирует «Факел» — 48 очков, второе место занимает «Урал» — 41. На четвертой строчке располагается костромской «Спартак» с 34 очками.