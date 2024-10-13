«Родина» — «Енисей»: видеообзор матча первой лиги

«Родина» на своем поле сыграла вничью с «Енисеем» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1. У хозяев забил Амур Калмыков, а у гостей — Ян Цесь.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.