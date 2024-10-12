«Родина» и «Енисей» поделили очки в матче первой лиги

«Родина» и «Енисей» сыграли вничью в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе подмосковной команды отличился Амур Калмыков. У красноярцев точным ударом отметился Ян Цесь.

«Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.

В следующем матче первенства «Родина» сыграет в гостях с «Сочи» 19 октября, а «Енисей» днем позже примет «Уфу».