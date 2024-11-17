«Родина» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

«Черноморец» на выезде обыграл «Родину» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

«Черноморец» набрал 30 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги, уступая по дополнительным показателям идущему пятым «Арсеналу» (30 очков). «Родина» с 24 очками — на 10-й строчке.