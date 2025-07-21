«Родина» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

«Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 1-го тура первой лиги — 1:1.

Встреча прошла на «Сапсан Арене» в Москве.

Счет в матче на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Тихонов. На 24-й минуте ответный гол забил защитник новороссийской команды Владислав Мастерной.

В следующем туре «Родина» примет на своем поле костромской «Спартак», а «Черноморец» в гостях сыграет с «Уралом».