«Родина» — «Чайка»: видеообзор матча Первой лиги

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«Родина» выиграла у «Чайки» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль оформил Йорди Рейна. Перуанец отличился на 9-й и 44-й минутах.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Родина» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Чайка» идет на 7-й строчке — 25 очков.