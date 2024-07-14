«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Родиной»

«Балтика» в матче первого тура ФНЛ на выезде сыграла вничью с «Родиной» со счетом 0:0.

В следующем матче «Балтика» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», «Родина» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».