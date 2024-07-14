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Сегодня, 21:47

«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Родиной»

Сергей Разин
корреспондент
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«Балтика» в матче первого тура ФНЛ на выезде сыграла вничью с «Родиной» со счетом 0:0.

В следующем матче «Балтика» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», «Родина» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
14 июл, 18:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
0:0
Балтика

ФК Балтика
ФК Родина
1
0
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«Сокол» в меньшинстве удержал ничью в выездном матче с «Чайкой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 2 : 0
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 0 : 0
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 1 : 1
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

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Игорь Горбунов

Торпедо М

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Никита Капленко

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