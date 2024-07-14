«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Родиной»
«Балтика» в матче первого тура ФНЛ на выезде сыграла вничью с «Родиной» со счетом 0:0.
В следующем матче «Балтика» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», «Родина» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|0 : 1
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|3 : 0
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|4 : 0
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|0 : 0
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|1 : 1
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
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