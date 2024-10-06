«Родина» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

«Родина» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

На гол нападающего Александра Юшина на 57-й минуте встречи тульская команда ответил точным ударом форварда Ильи Азявина на 89-й минуте.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Арсенал» с 25 очками лидирует в турнирной таблице, а «Родина» идет на 6-й строчке — 18 очков.