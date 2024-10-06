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Сегодня, 03:33

«Родина» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Родина» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

На гол нападающего Александра Юшина на 57-й минуте встречи тульская команда ответил точным ударом форварда Ильи Азявина на 89-й минуте.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Арсенал» с 25 очками лидирует в турнирной таблице, а «Родина» идет на 6-й строчке — 18 очков.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
7
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
8
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
12
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
13
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
14
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Уфа 13 2 5 6 13-18 11
17
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
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 Тюмень 13 1 3 9 9-20 6
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