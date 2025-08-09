«Родина» и «Арсенал» сыграют в 4-м туре первой лиги 9 августа

«Родина» и «Арсенал» встретятся в 4-м туре PARI первой лиги в субботу, 9 августа. Матч на «Арене Химки» начнется в 18.30 по московскому времени.

«Родина» — «Арсенал» : трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Родина» — «Арсенал» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Родина» после 4 туров ФНЛ набрал 1 очко и занимала 14-е место в турнирной таблице, предыдущим соперником подмосковной команды был «Урал» (1:2). У «Арсенала» — 5 очков и седьмое место в лиге, туляки в прошлое воскресенье обыграли «Черноморец» (2:1).