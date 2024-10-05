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«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Родиной»

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«Родина» в матче 13-го тура Мелбет-первой лиги сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).

На гол нападающего Александра Юшина гости ответили ударом форварда Ильи Азявина на 89-й минуте.

Тульская команда с 25 очками продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, несмотря на трехматчевую серию из ничьих. «Родина» с 18 очками поднялась на шестое место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
05 окт, 20:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Арсенал Т

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2024-2025/
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
7
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
8
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
12
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
13
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
14
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Уфа 13 2 5 6 13-18 11
17
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
18
 Тюмень 13 1 3 9 9-20 6
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5.10 12:00
Уфа – СКА-Хаб.
 3 : 3
5.10 16:00
Урал – Торпедо
 1 : 1
5.10 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 1 : 1
5.10 20:00
Родина – Арсенал
 1 : 1
6.10 15:00
Шинник – Енисей
 - : -
6.10 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
6.10 19:00
Балтика – Нефтехимик
 - : -
6.10 19:00
Сочи – Чайка
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7.10 19:45
Сокол – Ротор
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 5
Максим Савельев

Максим Савельев

Енисей

 4
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 12 1 3
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