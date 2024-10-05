«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Родиной»
«Родина» в матче 13-го тура Мелбет-первой лиги сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).
На гол нападающего Александра Юшина гости ответили ударом форварда Ильи Азявина на 89-й минуте.
Тульская команда с 25 очками продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, несмотря на трехматчевую серию из ничьих. «Родина» с 18 очками поднялась на шестое место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
7
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
8
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
13
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
14
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
17
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|1 : 1
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|1 : 1
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|- : -
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|- : -
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3
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