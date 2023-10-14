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Сегодня, 18:30

«Родина» — «Акрон»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» сыграет с «Акроном» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владислав Самко (ФК «Родина»).
Фото ФК «Родина»

«Родина» сыграет с «Акроном» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Родина» — «Акрон» можно на сайте «СЭ». Трансляция матча в прямом эфире бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

По итогам 13-ти туров московская команда занимает 11 место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, она набрала 17 очков. Клуб из Тольятти находится на четвертой строчке с 21 баллом.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Родина
0
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Махачкалинское «Динамо» в концовке матча вырвало победу над «Черноморцем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
2
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
3
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
4
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
5
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
12
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 4 : 0
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 2 : 2
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 1 : 0
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 1 : 0
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Матвей Тюрин

Матвей Тюрин

Черноморец Н

 0 1 0
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 6 1 0
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