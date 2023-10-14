«Акрон» в концовке матча вырвал победу над «Родиной»

«Родина» на своем поле проиграла «Акрону» в матче Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Встреча должна была начаться в 20.00 по московскому времени, но старт задержался из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.

Единственный гол на 90+8-й минуте забил полузащитник гостей Иван Чудин.

Тольяттинцы набрали 24 очка и занимают четвертое место в ФНЛ. «Родина» с 17 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Родина» дома примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» на своем поле встретится с «Шинником». Оба матча пройдут 23 октября.

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