«Акрон» на выезде переиграл «Родину», следующий матч с «Динамо» в FONBET Кубке России

«Акрон» на выезде обыграл «Родину» в матче 25 тура первой лиги — 3:1.

В составе хозяев забил Иван Тимошенко. У гостей дубль на счету Андреса Понсе, еще один гол забил Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» (33 очка) обошел «Родину» (31) в турнирной таблице и теперь занимает 11-е место.

В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Динамо» в FONBET Кубке России. Игра состоится 4 апреля. Начало — в 19:30 мск.