«Акрон» на выезде переиграл «Родину», следующий матч с «Динамо» в FONBET Кубке России
«Акрон» на выезде обыграл «Родину» в матче 25 тура первой лиги — 3:1.
В составе хозяев забил Иван Тимошенко. У гостей дубль на счету Андреса Понсе, еще один гол забил Абу-Саид Эльдарушев.
«Акрон» (33 очка) обошел «Родину» (31) в турнирной таблице и теперь занимает 11-е место.
В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Динамо» в FONBET Кубке России. Игра состоится 4 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|24
|14
|9
|1
|45-22
|51
|
2
|Рубин
|24
|12
|9
|3
|38-23
|45
|
3
|Енисей
|24
|11
|9
|4
|33-24
|42
|
4
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
5
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
6
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
7
|Волгарь
|24
|9
|8
|7
|26-23
|35
|
8
|СКА-Хаб.
|24
|9
|7
|8
|38-28
|34
|
9
|КАМАЗ
|24
|8
|9
|7
|27-24
|33
|
10
|Динамо Мх
|24
|8
|9
|7
|17-18
|33
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|24
|5
|6
|13
|22-34
|21
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|24
|4
|5
|15
|16-41
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|15:00
|
Родина – Акрон
|1 : 3
|2.04
|11:30
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|2.04
|13:30
|
Енисей – Краснодар-2
|- : -
|2.04
|15:00
|
Динамо Мх – Балтика
|- : -
|2.04
|15:00
|
Рубин – Велес
|- : -
|2.04
|16:00
|
Волга – Волгарь
|- : -
|2.04
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|17:30
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|19:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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