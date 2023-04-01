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Сегодня, 16:55

«Акрон» на выезде переиграл «Родину», следующий матч с «Динамо» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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«Акрон» на выезде обыграл «Родину» в матче 25 тура первой лиги — 3:1.

В составе хозяев забил Иван Тимошенко. У гостей дубль на счету Андреса Понсе, еще один гол забил Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» (33 очка) обошел «Родину» (31) в турнирной таблице и теперь занимает 11-е место.

В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Динамо» в FONBET Кубке России. Игра состоится 4 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
01 апр, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
1:3
Акрон

Первая лига
ФК Акрон
ФК Родина
0
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Полузащитник «Рубина» Горбунов: «Соскучились по домашней арене и болельщикам»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 15:00
Родина – Акрон
 1 : 3
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
 - : -
2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 15:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 16:00
Волга – Волгарь
 - : -
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 19:00
Кубань – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 22 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 22 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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