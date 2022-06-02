Ринат Билялетдинов отреагировал на назначение Самедова старшим селекционером «Факела»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на новость о том, что Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела».

«Будет набираться опыта. Думаю, что приход Самедова поможет «Факелу». Саша был авторитетным футболистом, плюс сталкивался с некоторыми селекционными нюансами, знает все изнутри. Мне кажется, что можно ожидать появлении в «Факеле» кого-то из «Локомотива», с кем Самедов хорошо знаком. Тем более, если игроки не будут нужны главной команде железнодорожников», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

В «Факеле» Самедов будет работать под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.