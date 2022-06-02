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Сегодня, 20:14

Ринат Билялетдинов отреагировал на назначение Самедова старшим селекционером «Факела»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на новость о том, что Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела».

«Будет набираться опыта. Думаю, что приход Самедова поможет «Факелу». Саша был авторитетным футболистом, плюс сталкивался с некоторыми селекционными нюансами, знает все изнутри. Мне кажется, что можно ожидать появлении в «Факеле» кого-то из «Локомотива», с кем Самедов хорошо знаком. Тем более, если игроки не будут нужны главной команде железнодорожников», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

В «Факеле» Самедов будет работать под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dumayu-chto-prihod-samedova-pomozhet-fakelu

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Александр Самедов
ФК Факел (Воронеж)
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