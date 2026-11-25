РФС запретил тульскому «Арсеналу» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед игроками
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на тульский «Арсенал» запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед четырьмя игроками.
Как сообщается на сайте РФС, палата частично удовлетворила заявления Тиграна Аванесяна, Артема Попова, Дэвида Сангаре и Алана Цараева.
Клуб обязали погасить задолженность по премиальным за официальные матчи сезона-2025/26, выплатить компенсации за задержки премиальных и долги по оплате отпусков. Кроме того, Попову, Сангаре и Цараеву положены компенсации за несвоевременную выплату зарплаты.
Запрет на регистрацию новичков вступит в силу на следующий день после истечения срока добровольного исполнения решений, если «Арсенал» не погасит задолженность в полном объеме.
Ранее в отношении тульского клуба уже действовал аналогичный запрет, снятый 10 февраля 2026 года. В августе РФС также обязал «Арсенал» выплатить задолженность по премиальным Данилу Липовому.
После 18 матчей Первой лиги «Арсенал» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|19
|16
|1
|2
|56-17
|49
|
2
|Урал
|19
|11
|5
|3
|32-12
|38
|
3
|Торпедо
|20
|11
|5
|4
|32-16
|38
|
4
|Сочи
|19
|10
|4
|5
|28-22
|34
|
5
|Велес
|20
|9
|5
|6
|27-27
|32
|
6
|Спартак Кс
|19
|8
|5
|6
|26-26
|29
|
7
|Шинник
|19
|6
|10
|3
|23-19
|28
|
8
|Челябинск
|19
|8
|3
|8
|29-29
|27
|
9
|Волга
|20
|7
|4
|9
|24-27
|25
|
10
|Уфа
|19
|5
|8
|6
|22-22
|23
|
11
|Ротор
|19
|5
|7
|7
|26-22
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|6
|8
|23-38
|21
|
13
|СКА-Хабаровск
|20
|5
|5
|10
|25-31
|20
|
14
|КАМАЗ
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
15
|Ленинградец
|19
|4
|6
|9
|16-30
|18
|
16
|Енисей
|19
|4
|6
|9
|22-37
|18
|
17
|Нефтехимик
|19
|5
|2
|12
|14-27
|17
|
18
|Текстильщик
|19
|3
|6
|10
|16-32
|15
|27.11
|19:30
|Торпедо – СКА-Хабаровск
|2 : 0
|29.11
|14:00
|Велес – Уфа
|- : -
|29.11
|14:00
|Ленинградец – Волга
|- : -
|29.11
|15:00
|Нефтехимик – Нижний Новгород
|- : -
|29.11
|15:00
|Ротор – КАМАЗ
|- : -
|29.11
|17:00
|Спартак Кс – Челябинск
|- : -
|30.11
|17:00
|Урал – Шинник
|- : -
|30.11
|18:00
|Текстильщик – Енисей
|- : -
|30.11
|18:30
|Арсенал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|21
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|7
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|10
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|14
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|16
|1
|5