РФС запретил тульскому «Арсеналу» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед игроками

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на тульский «Арсенал» запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед четырьмя игроками.

Как сообщается на сайте РФС, палата частично удовлетворила заявления Тиграна Аванесяна, Артема Попова, Дэвида Сангаре и Алана Цараева.

Клуб обязали погасить задолженность по премиальным за официальные матчи сезона-2025/26, выплатить компенсации за задержки премиальных и долги по оплате отпусков. Кроме того, Попову, Сангаре и Цараеву положены компенсации за несвоевременную выплату зарплаты.

Запрет на регистрацию новичков вступит в силу на следующий день после истечения срока добровольного исполнения решений, если «Арсенал» не погасит задолженность в полном объеме.

Ранее в отношении тульского клуба уже действовал аналогичный запрет, снятый 10 февраля 2026 года. В августе РФС также обязал «Арсенал» выплатить задолженность по премиальным Данилу Липовому.

После 18 матчей Первой лиги «Арсенал» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.