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Сегодня, 16:28

РФС выдал лицензию на выступление в РПЛ всем клубам ФНЛ, претендующим на выход в премьер-лигу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) объявил итоги очередного заседания комиссии по лицензированию.

По его итогам было принято решение выдать лицензию категории «РФС-1» всем клубам Тинькофф РПЛ, сохранившим право на выступление в лиге по итогам сезона-2021/22.

Также лицензии получили 6 клубов Олимп-ФНЛ, претендующих на выход в премьер-лигу.

Следующее заседание комиссии запланировано на 23 мая.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2112

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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