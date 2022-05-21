РФС выдал лицензию на выступление в РПЛ всем клубам ФНЛ, претендующим на выход в премьер-лигу

Российский футбольный союз (РФС) объявил итоги очередного заседания комиссии по лицензированию.

По его итогам было принято решение выдать лицензию категории «РФС-1» всем клубам Тинькофф РПЛ, сохранившим право на выступление в лиге по итогам сезона-2021/22.

Также лицензии получили 6 клубов Олимп-ФНЛ, претендующих на выход в премьер-лигу.

Следующее заседание комиссии запланировано на 23 мая.