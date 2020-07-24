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РФС утвердил календарь ФНЛ. В сезоне будут участвовать 22 команды

14:26
«Алания» сыграет в ФНЛ в новом сезоне. Фото ФК «Алания»
«Алания» сыграет в ФНЛ в новом сезоне. Фото ФК «Алания»
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Исполком РФС утвердил структуру календаря Олимп-ФНЛ. Об этом сообщает Telegram Российского футбольного союза.

В сезоне примут участие 22 команды. Сезон начнется 1 августа и закончится 16 мая. Также подтверждена информация о том, что в состав участников принята «Алания».

Участие 22 команд в Олимп-ФНЛ не будет постоянным. В конце сезона-2020/21 шесть последних команд прекратят участие в турнире, а четыре клуба победителя Олимп-ПФЛ станут участниками ФНЛ в сезоне 2021/22.

Все участники «Олимп-ФНЛ» в сезоне-2020/21: «Акрон» (Тольятти), «Алания» (Владикавказ), «Велес» (Москва), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Брянск), «Енисей» (Красноярск), «Иртыш» (Омск), «Краснодар-2», «Крылья Советов» (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нижний Новгород», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Томь» (Томск), «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Чайка» (Песчанокопское), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/105

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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