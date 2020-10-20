РФС провел лекцию для комментаторов и пресс-служб клубов ФНЛ

Судейский комитет Российского футбольного союза организовал обучающий семинар в формате видеоконференции для комментаторов и представителей пресс-служб клубов Олимп-ФНЛ с целью разъяснения новых правил игры.

Темой лекции стали последние изменения правил игры, методики и рекомендации к трактовке, разбор спорных игровых моментов (назначение 11-метрового удара, определение положения «вне игры», «игра рукой» и так далее) из матчей Олимп-ФНЛ и Тинькофф РПЛ.

Семинар для пресс-служб клубов и комментаторов матчей Олимп-ФНЛ провел член Экспертно-судейской комиссии, арбитр международной категории Николай Левников.

— Судейский комитет внимательно следит за арбитрами Футбольной национальной лиги, — цитирует официальный сайт РФС Ашот Хачатурянц. — Там работают судьи, которые в дальнейшем могут быть привлечены к матчам Российской премьер-лиги. Кроме того, игры ФНЛ смотрит большое число зрителей, поэтому комментаторы должны хорошо разбираться в правилах, чтобы правильно комментировать ход матча и решения арбитров и не вводить болельщиков в заблуждение.

Во время встречи комментаторы были очень активны, поэтому вместо запланированных полутора часов разговор продлился больше двух. Надеюсь, знания, которые сегодня получили комментаторы и члены пресс-служб, будут использованы во время работы на матчах ФНЛ, и болельщики Футбольной национальной лиги узнают о новых трактовках футбольных правил.

— Судейский комитет РФС проводит такие семинары для тренеров и футболистов, они являются частью процедуры лицензирования клуба, — сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов. — Однако посвящать в тонкости трактовки отдельных моментов и информировать о последних изменениях в правилах игры необходимо не только участников соревнований, но и тех, кто о них рассказывает, сотрудников клубных пресс-служб и комментаторов матчей. Поэтому проведенное совместно с РФС мероприятие считаю очень полезным. Не секрет, что тема судейства является одной из самых «горячих» с медийной точки зрения и, к сожалению, чаще всего со знаком «минус». Повышение уровня информированности поможет снизить количество негативных эмоций вокруг матчей и сосредоточиться собственно на футболе.