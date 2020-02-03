РФС прокомментировал долги «Луча»

Пресс-служба РФС распространила заявление в связи с ситуаций в ФК «Луч».

— В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча», — говорится в заявлении. — Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для ее стабильной работы.

Ранее болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В клубе пять месяцев не платят зарплату. Пока нет информации, поедет ли команда на сборы. При этом ранее стало известно, что «Луч» не будет сниматься с первенства Олимп-ФНЛ.