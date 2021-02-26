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РФС присвоил академии «Факела» официальный статус

15:27
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Российский футбольный союз (РФС) присвоил академии «Факела» имени В.Г. Проскурина официальный статус, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Впервые в истории Воронежской области в регионе появилась официально аккредитованная профессиональная футбольная академия.

Академия «Факела» открылась в августе 2020 года.

«Факел» занимает 17-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 28 очками после 26 матчей.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6604

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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