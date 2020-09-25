«Томь» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Анатолия Жабченко в эпизодах с назначениями 11-метровых ударов в ворота «Томи» на 40-й и 77-й минутах матча 10-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ с «Волгарем» (1:3), сообщает сайт РФС.

Решение комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Томи» на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Томи» Антон Белов совершает фол по неосторожности, ударив нападающего в область ступни. Этого контакта достаточно для потери нападающим баланса при беге, и он является причиной падения игрока. Комиссия также считает, что в подобной ситуации защитник должен быть наказан предупреждением за срыв перспективной атаки.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Томи» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Томи» Сергей Бугриев четко и акцентированно играет в мяч в своей штрафной площади в правильно выполненном подкате, и лишь затем происходит игровое столкновение с нападающим «Волгаря». Действия нападающего, в свою очередь, направлены не на игру в мяч, а на инициирование контакта с защитником с целью получения незаслуженного преимущества.