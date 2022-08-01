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Сегодня, 22:00

РФС отказал в снижении срока дисквалификации за грубую игру футболиста «Родины»

Иван Шитик
Корреспондент
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В понедельник, 1 августа, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, сообщает сайт организации.

Было принято решение отказать в удовлетворении жалобы ФК «Родина» (Москва) и оставить решение КДК РФС от 27 июля 2022 года в силе.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал футболиста «Родина» Александра Клещенко на 3 матча первой лиги за грубую игру, повлекшую травму соперника.

«В соответствии с частью 4 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, повлекшую травму соперника — дисквалифицировать футболиста ФК «Родина» г. Москва Александра Клещенко на 3 матча», — говорилось в прошлом решении.

Источник: https://rfs.ru/news/216402
РФС
ФК Родина
Александр Клещенко
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