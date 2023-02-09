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Сегодня, 17:46

РФС обязал «Рубин» выплатить задолженность агентам

Мария Гусева
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала казанский «Рубин» выплатить задолженности агентам по заключению контрактов с семью игроками, сообщается на сайте организации.

Всего было удовлетворено девять заявлений аккредитованных РФС агентов в отношении «Рубина» с требованием выплатить частично или в полном объеме задолженности по заключению соглашений с Александром Ломовицким, Виталием Лисаковичем, Олегом Шатовым, Джордже Деспотовичем, Ин Бом Хваном, Карлом Старфельтом и Михаилом Костюковым.

Также за задержку платежей за оказанные посреднические услуги «Рубин» обязан будет заплатить штраф. На казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредниками.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

Источник: https://rfs.ru/news/217489
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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«Рубин» на третьем сборе в Белеке сыграет с «Краснодаром-2», ЦСКА, «Ахматом» и «Нефтехимиком»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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