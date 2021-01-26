РФС обязал «Енисей» выплатить расходы на представителя Аленичеву
Палата РФС по разрешению споров обязала «Енисей» выплатить подтвержденные задолженности на представителя бывшему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, информирует сайт РФС.
«Удовлетворить заявление тренера по футболу Аленичева Д.А. в отношении АНО ФК «Енисей» г. Красноярск о взыскании расходов на представителя по делу (по заявлению тренера по футболу Аленичева Д.А. в отношении АНО ФК «Енисей» г. Красноярск о взыскании задолженности по премиям) в полном объёме. Обязать АНО ФК «Енисей» г. Красноярск возместить тренеру по футболу Аленичеву Д.А. подтвержденные расходы на представителя», — говорится в сообщении.
«Енисей» также должен выплатить расходы на представителя бывшим футболистам команды Дмитрию Торбинскому, Павлу Комолову, Михаилу Костюкову, Александру Кутьину и экс-тренеру Олегу Саматову.
Напомним, Аленичев покинул «Енисей» в мае 2019 года. В ноябре прошлого года палата РФС по разрешению споров также обязала клуб выплатить Аленичеву задолженность по премиям, неиспользованному отпуску при увольнении и проценты за задержку выплаты премий и компенсации неиспользованного отпуска.
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