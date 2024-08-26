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Сегодня, 18:05

РФС объявил о начале тестирования системы ВАР на матчах первой лиги

Алина Савинова
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Российский футбольный союз начинает тестирование системы ВАР на матчах Мелбет-первой лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что на первом этапе ВАР будет работать на домашних матчах двух клубов — «Родины» и «Черноморца». Именно на стадионах этих команд было установлено оборудование, необходимое для работы системы.

«Мы очень благодарны руководителям клубов «Родина» и «Черноморец», которые согласились участвовать и помогать нам с внедрением ВАР в первой лиге. В предыдущих сезонах мы использовали ВАР точечно на некоторых матчах, но только сейчас эта работа стала системной. Надеюсь, что и другие клубы Мелбет-первой лиги в будущем присоединятся к проекту», — приводит пресс-служба РФС слова председателя судейского комитета организации Павла Каманцева.

Первым матчем с использованием ВАР станет встреча 7-го тура «Родина» — «Ротор», которая пройдет 26 августа на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.

Источник: https://rfs.ru/news/221028
Футбол
Первая лига
РФС
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 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
6
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
11
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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СКА-Хаб. – Сокол
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Тюмень – Арсенал
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 1 : 1
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Уфа – Сочи
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25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 1 : 0
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 2 : 0
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Родина – Ротор
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