РФС не удовлетворил заявление Лебеденко о взыскании компенсации с «Торпедо»

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров отклонила жалобу бывшего футболиста «Торпедо» Игоря Лебеденко на клуб, сообщается на официальном сайте РФС.

Лебеденко подал заявление с просьбой взыскать с «Торпедо» компенсации за обучение тренерской лицензии и иных выплат.

В августе 2024 года 41-летний футболист объявил о завершении карьеры. За свою карьеру он играл за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».