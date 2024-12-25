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РФС не удовлетворил заявление Лебеденко о взыскании компенсации с «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров отклонила жалобу бывшего футболиста «Торпедо» Игоря Лебеденко на клуб, сообщается на официальном сайте РФС.

Лебеденко подал заявление с просьбой взыскать с «Торпедо» компенсации за обучение тренерской лицензии и иных выплат.

В августе 2024 года 41-летний футболист объявил о завершении карьеры. За свою карьеру он играл за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».

Источник: РФС
Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
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1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
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1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
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1.03 00:00
Ротор – Урал
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Чайка – Уфа
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