Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:12

РФС назначил даты стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» и «Факел» — «Енисей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Пари НН»
Фото Александр Чурбанов/&quot;Пари НН&quot;

РФС назначил даты стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» и «Факел» — «Енисей».

Первые игры состоятся 6 июня на домашних аренах команд первой лиги. Ответные матч пройдут 9 июня на стадионах клубов РПЛ.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; и &laquo;Факел&raquo; сыграют в&nbsp;стыковых матчах по&nbsp;итогам сезона РПЛ-2022/23. «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ с «Енисеем» и «Родиной»

РФС
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
1
2
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Камоцци — о бронзе «Спартака»: «Итоговое место меня не удовлетворяет. Нужно сделать изменения, чтобы приблизиться к «Зениту»
Губернатор Самарской области Азаров: «С точки зрения финансового менеджмента у «Крыльев» потрясающие успехи»
Семин считает, что игроки «Спартака» провели неудачный сезон
Губернатор Самарской области высказался о будущем гендиректора «Крыльев» Андреева
Губернатор Самарской области Азаров: «У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет «Крылья»
Литвинов высказался о красной карточке Джикии в матче с «Крыльями Советов»
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Квеквескири: «Игру с «Зенитом» надо забыть и готовиться к двум важным матчам для нас»
«Зенит» не позволил «Факелу» избежать стыков и закрыл сезон победой
Главный тренер «Енисея»: «Воронеж — отличный город! Понимали, что легких соперников не будет»
«Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ с «Енисеем» и «Родиной»
Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»
Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Енисея»: «Воронеж — отличный город! Понимали, что легких соперников не будет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости