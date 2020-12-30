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РФС изучит дело брянского «Динамо» о возможном подлоге медицинских документов

16:15
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Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по отчету Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в отношении брянского «Динамо» о возможном подлоге медицинских документов пройдет 15 января, сообщается на сайте РФС.

В ноябре в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о возможном участии в игре футболистов брянского «Динамо», имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Защитник Андрей Луканченков во время прямого эфира с экс-форвардом «Крыльев Советов» Евгением Савиным рассказал о том, что получил угрозы в свой адрес во время тренировки. По словам 34-летнего футболиста, это был друг начальника команды Валерия Корнеева. Игрок также заявил, что в клубе скрывают положительные результаты тестирования на коронавирус.

Собранные в ходе проверки материалы и заключение комиссии были переданы КДК РФС для принятия процессуального решения.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212949

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