РФС дисквалифицировал руководителя отдела развития «Балтики» на год. Он назвал судью «скотиной»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт по делу в отношении руководителя отдела развития «Балтики» Юрия Аракеляна.

Комитет принял решение оштрафовать специалиста на 150 тысяч рублей и запретить осуществление любой футбольной деятельности сроком на один год. Шесть месяцев с даты вынесения решения (18 декабря) считаются реальным наказанием, остальные шесть месяцев — условное наказание.

После матча 25-го тура Олимп-ФНЛ «Балтика» — «Торпедо» (0:0) Аракелян грубо высказался в адрес арбитра матча Юрия Кошко. Специалист написал у себя в Instagram: «Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина».