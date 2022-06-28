РФС частично удовлетворил два заявления в отношении «Олимпа-Долгопрудного»

В понедельник, 28 июня, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, сообщает сайт организации.

«1. Удовлетворить заявление футболиста Кирилла Большакова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате, премиям и иным выплатам частично. Обязать клуб выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с января 2022 года по февраль 2022 года в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к ФК «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» отказать.

2. Удовлетворить заявление футболиста Яна Гудкова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате, премиям и иным выплатам частично. Обязать клуб выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с января 2022 года по февраль 2022 года в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к ФК «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» отказать», — говорится в заявлении на сайте.