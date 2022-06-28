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Сегодня, 19:27

РФС частично удовлетворил два заявления в отношении «Олимпа-Долгопрудного»

Иван Шитик
Корреспондент
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В понедельник, 28 июня, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, сообщает сайт организации.

«1. Удовлетворить заявление футболиста Кирилла Большакова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате, премиям и иным выплатам частично. Обязать клуб выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с января 2022 года по февраль 2022 года в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к ФК «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» отказать.

2. Удовлетворить заявление футболиста Яна Гудкова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате, премиям и иным выплатам частично. Обязать клуб выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с января 2022 года по февраль 2022 года в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к ФК «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» отказать», — говорится в заявлении на сайте.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216208

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 3 3
Рафаэль Надаль 6 6 2
Идет 3-й сет

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
РФС
ФК Долгопрудный
1
1
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