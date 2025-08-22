Резвухин назначен гендиректором «Торпедо», Синяев возглавил спортивный кластер клуба

«Торпедо» в своем Telegram-канале объявило об изменениях в руководстве клуба.

На должность генерального директора назначен Игорь Резвухин. Ранее он работал советником министра спорта Пермского Края (2011-2014) и был гендиректором «Амкара» (2014-2018).

Сергей Синяев вернулся к работе в качестве руководителя спортивного кластера черно-белых.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Автозаводцы заняли второе место в первой лиге в сезоне-2024/25 и вышли в РПЛ, но были исключены из высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей. В пяти турах первой лиги-2025/26 «Торпедо» набрало 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. 15 августа «Торпедо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Олегом Кононовым.