Результаты «Спартака-2» вызывают обеспокоенность у руководства клуба

Во вторник, 10 декабря, прошло заседание совета директоров «Спартака». Руководители оценили выступления «Спартака-2» по итогам первой половины сезона.

«Совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф.Ф. Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина, — написано в сообщении пресс-службы «Спартака». — Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге».

«Спартак-2» занимает 16-е место с 25 очками в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 25 туров.

ФНЛ: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей