«Чертаново» обыграло брянское «Динамо», «Спартак-2» сыграл вничью с «Акроном»

«Чертаново» обыграло «Динамо» из Брянска в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. В другой встрече «Спартак-2» сыграл вничью с «Акроном» — 0:0.

С таким же счетом завершилась встреча «Факела» и «Велеса», а «Иртыш» с минимальным счетом одолел «Томь».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:0)

Голы: Молтенинов, 55 (0:1). Молтенинов, 63 (0:2). Баранов, 90+1 (1:2).

«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Сапаев, Никитин, Васильев, Баранов, Валикаев, Каретник (Укомский, 61), Мараев, Дрогунов (Першин, 60), Вотинов.

«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Молодняков, Гудков, Надольский (Левин, 82), Сулейманов, Тюменцев, Герчиков, Молтенинов, Пиняев (Молчанов, 81), Завезен.

Предупреждения: Сапаев, 21. Валикаев, 23. Гудков, 25. Тюменцев, 35. Баранов, 74. Абаев, 89.

Судья: Чистяков (Азов).

25 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».

«Факел» (Воронеж) — «Велес» (Москва) — 0:0

Нереализованный пенальти: Акбашев, 58 (вратарь)

«Факел»: Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Зайцев, Дмитриев, Замалиев, Никитин, Акбашев, Мастерной, Максимов (Мазуров, 73), Григорьев.

«Велес»: Овчинников, Вакулич (Котов, 90+3), Грачев (Кахидзе, 74), Малания, Ботака-Иобома, Майга, Осипов, Фищенко, Галоян (Джамалутдинов, 71), Баев (Стефанович, 68), Алиев (Максименко, 59).

Предупреждения: Пейчинович, 42. Алиев, 44. Максимов, 63. Зайцев, 90. Мастерной, 90. Вакулич, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

25 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Иртыш» (Омск) — «Томь» (Томск) — 1:0 (1:0)

Гол: Кротов, 21.

«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Магадиев, Шмыков, Сычевой (Рукас, 90+1), Шлеермахер (Подоксенов, 66), Кротов, Киселев, Стеклов (Гордиенко, 90+1), Киреев (Третьяков, 90+4), Аршакян (Масловский, 57).

«Томь»: Арапов, Синяк, Пенчиков, Мильдзихов (Шалаев, 46), Бугриев (Поярков, 37), Андреев (Леонов, 59), Баляйкин, Осучукву, Эннин, Дмитриев (Каменщиков, 79), Давыдов (Киреенко, 46).

Предупреждения: Кротов, 29. Сычевой, 45+1. Масловский, 65.

Судья: Соколов (Воронеж).

25 ноября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

«Акрон» (Тольятти) — «Спартак-2» (Москва) — 0:0

«Акрон»: Нестеренко, Елеев (Вахтеев, 82), Киряков, Жестоков, Верхунов, Квеквескири (Босов, 68), Газданов, Пьянченко (Садыков, 79), Герюгов, Эмини (Иванников, 46), Делькин.

«Спартак-2»: Акмурзин, Баду, Миронов, Гапонов, Дьяков, Воропаев, Маркитесов (Кожедуб, 85), Игнатов, Денисов, Бакалюк, Нимели (Влад.Шитов, 75).

Предупреждения: Киряков, 11. Верхунов, 19. Пьянченко, 33. Эмини, 36. Маркитесов, 44. Жестоков, 83. Делькин, 90+1. Садыков, 90+2.

Удаление: Делькин, 90+3.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

25 ноября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».