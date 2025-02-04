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Сегодня, 16:06

Рейес рассказал, с чем у него ассоциируется Россия

Камила Абдурахманова
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Доминиканский новичок тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес, выступающий на позиции левого вингера, рассказал, с чем у него в первую очередь ассоциируется Россия.

«Конечно, я не так уж много знаю о России. Но в первую очередь знаю, что это самая большая страна в мире. Также, насколько мне известно, Россия — одна из самых богатых в мире стран по запасам золота. По поводу пляжей в России мне, честно, сказать нечего», — заявил Рейес Metaratings.ru.

27-летний Рейес пополнил состав «Арсенала» в январе 2025 года, перейдя из казахстанского «Елимая» на правах свободного агента. За казахстанскую команду футболист провел 15 матчей, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
ФК Арсенал (Тула)
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 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
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 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
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14
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