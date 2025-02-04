Рейес рассказал, с чем у него ассоциируется Россия

Доминиканский новичок тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес, выступающий на позиции левого вингера, рассказал, с чем у него в первую очередь ассоциируется Россия.

«Конечно, я не так уж много знаю о России. Но в первую очередь знаю, что это самая большая страна в мире. Также, насколько мне известно, Россия — одна из самых богатых в мире стран по запасам золота. По поводу пляжей в России мне, честно, сказать нечего», — заявил Рейес Metaratings.ru.

27-летний Рейес пополнил состав «Арсенала» в январе 2025 года, перейдя из казахстанского «Елимая» на правах свободного агента. За казахстанскую команду футболист провел 15 матчей, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.