Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что калининградский клуб планирует подписать еще несколько игроков в зимнее трансферное окно.

«Трансферная кампания еще не закрыта, так что мы планируем подписать еще как минимум одного игрока, а может и больше. Спортивный отдел работает днём и ночью, у нас есть сформировавшийся лонг-лист игроков. Сейчас мы определяемся и договариваемся со сторонами футболистов. Главная кандидатура — опорный полузащитник», — цитирует Измайлова Metaratings.ru.

После 21 тура в нынешнем сезоне первой лиги «Балтика» с 45 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника «Торпедо» на 2 балла.