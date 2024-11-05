Гаджимурадов: «Твердая середина — то, что мы точно можем гарантировать болельщикам «СКА-Хабаровска»
Нападающий «СКА-Хабаровска» Рамазан Гаджимурадов рассказал, на что команда может рассчитывать в этом сезоне первой лиги.
«У нас собралась на 80 процентов новая команда. Мы притирались друг к другу, пробовали разные тактические варианты, сейчас подобрали схему, начали играть и выправлять ситуацию.
Это Первая лига. Если ты три матча подряд выиграешь, то уже будешь среди лидеров, если три проиграл, то свалишься в подвал. Высокая плотность в таблице среди команд, но не буду загадывать. Твердая середина — то, что мы точно можем гарантировать болельщикам», — цитирует Metaratings.ru Гаджимурадова.
После 17 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|17
|8
|9
|0
|32-13
|33
|
2
|Балтика
|17
|9
|6
|2
|21-11
|33
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|27-18
|27
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
|Чайка
|17
|6
|7
|4
|23-20
|25
|
7
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
8
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
9
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
10
|Нефтехимик
|17
|5
|7
|5
|14-16
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|17
|5
|6
|6
|24-28
|21
|
12
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
|13-28
|9
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|2 : 0
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|2 : 1
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|3 : 0
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|0 : 1
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|3 : 2
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|3 : 0
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|2 : 0
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|0 : 0
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|12
|1
|5
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4