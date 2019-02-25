Радимов рассказал, как таксист по ошибке отвез его в Королев

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о случае из жизни. Таксист по ошибке отвез его в Королев.

- Случай с питерским в Москве. На телеканал приехал сильно раньше эфира. Созвонился с приятелями, позвали пообедать. Лесная, 20! Ждем! Я в такси – и к ним. Едем-едем-едем, новости читаю, по сторонам не смотрю. Приехал - вы где? Объясняют: "Большое здание видишь? И гостиницу рядом?" А рядом – только низкие домишки. "Ну а депо видишь? - Не-а, сейчас узнаю", - написал Радимов в Инстаграме. - Бабульку какую-то останавливаю: "Депо здесь есть?" Она удивилась – не, сынок, только станция… Другая сказала, что вроде за пару кварталов какая-то гостишка имеется... Тогда спрашиваю – гражданочка, а район-то как называется? Она на меня смотрит как на Женю Лукашина: "Это город Королев, молодой человек… улица Лесная, 20. P.S. Для любопытных - друзья меня не дождались.