Радимов отреагировал на возможную замену "Чайки" на "Зенит-2" в ФНЛ

Главный тренер "Зенит-2"​ Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что его команда может занять место "Чайки" в ФНЛ. По информации "Спорт-уикэнда", такое возможно, если будут пересмотрены итоги сезона в группе "Юг" ПФЛ.

Пользователь в Твиттере спросил у специалиста, нравится ли ему такой расклад, при котором "Зенит-2" останется в ФНЛ.

– Зенит-2 готовится к ПФЛ!!! Отношение к продажным матчам? А у вас? – ответил Радимов.

Ранее стало известно, что КДК РФС принял решение отстранить от футбольной деятельности главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова, а также генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко. Вердикт вынесен на основании расследования матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1), после которого клуба из Песчанокопского сохранил лидерство и обошел по итогам сезона "Урожай".

По данным СМИ, если по итогам второй части расследования будет доказан подкуп со стороны "Чайки", то результат матча будет пересмотрен и команда из Песчанокопского лишится трех очков. Таким образом, "Чайка" окажется ниже "Урожая", который не имеет лицензию РФС для выступления в первом дивизионе. Приоритетное право на получение путевки в ФНЛ перейдет к "Сибири", но клуб из Новосибирска в ближайшее время будет реорганизован. Право выступить в ФНЛ перейдет к "Зениту-2", который занял 19-е место в прошлом розыгрыше чемпионата.