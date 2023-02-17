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Дугалич: «Армавирское «Торпедо» вылетело из ФНЛ при Карпине, потому что не хватило дисциплины»

Дугалич рассказал о работе под руководством Карпина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник армавирского «Торпедо» Раде Дугалич рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.

«Чувствовался ли в Карпине в то время потенциал большого тренера? Знали, что будут серьезные требования в «Торпедо». Я много слышал о его работе тренером, знал о его игровой карьере. Он с самого начала делал уклон на дисциплину, а также много внимания уделял молодым игрокам, помогал им раскрыть свой потенциал. Валерий Георгиевич много чему меня научил, в команде он пользовался большим авторитетом. Карпин говорил, что из того состава «Торпедо» многим ребятам не хватало дисциплины. Это и повлияло, в большинстве своем, на то, что он не смог добиться с Армавиром больших результатов. Да, у нас было много молодых, но были и ребята с опытом, которые могли что-то показать на поле. Однако так получилось, что после первого сезона «Торпедо» вылетело из ФНЛ. Мы не были хуже других, просто, мое мнение, нам не хватило дисциплины», — приводит слова Дугалича Metaratings.ru.

Сербский защитник выступал за «Торпедо» в сезоне-2015/16. За армавирскую команду он провел 34 матча, отметившись двумя результативными передачами. По итогам сезона «Торпедо» заняло 18-е место и вылетело из ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/dugalich-armavirskoe-torpedo-vyletelo-iz-fnl-pri-karpine-potomu-chto-ne-khvatilo-discipliny-228591/
Валерий Карпин
Раде Дугалич
Футбол
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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