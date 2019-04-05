Пывин покинул пост главного тренера "Факела"

Главный тренер "Факела" Игорь Пывин покинул свой пост до истечения срока действия личного контракта по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.

– "Факел" благодарит Игоря Вячеславовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Факел" после 29 туров первенства ФНЛ находится в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. До спасительной 15-й строчки воронежский клуб отделяет три очка.

Ранее болельщики воронежского клуба начали сбор подписей под письмом в адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нем фанаты просили обратить внимание на плачевную ситуацию с клубом.