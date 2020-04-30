Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Путаница в ФНЛ: после снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

17:17
Главный тренер &quot;Торпедо&quot; Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Главный тренер &quot;Торпедо&quot; Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

В первенстве Олимп-ФНЛ может произойти перераспределение мест в связи со снятием «Армавира». По информации «СЭ», большинство клубов лиги проголосовали за досрочное завершение турнира, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Игроки &laquo;Армавира&raquo;.Снятие «Армавира» может возродить интригу в ФНЛ. Лучший выход — мини-турнир

Таким образом, клубы должны остаться на своих текущих местах. Первые два места, дающие право выхода в РПЛ, занимают «Ротор» и «Химки».

Однако поскольку «Армавир» объявил о снятии с розыгрыша, очки необходимо пересчитать. По регламенту ФНЛ, если команда провела не меньше 50 процентов матчей, то во всех матчах второго круга, в том числе сыгранных, ей засчитываются поражения со счетом 0:3, а соперникам — победы 3:0.

«Торпедо» уступило «Армавиру» во втором круге и может получить три дополнительных очка. Таким образом, у команды Сергея Игнашевича станет не 53 очка, а 56, и она поднимется с четвертого места на первое. «Ротор» опустится на второе, а «Химки» и «Чертаново» — на третье и четвертое соответственно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир