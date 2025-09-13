Пучков возобновил игровую карьеру в 40 лет

Тренер костромского «Спартака» Сергей Пучков вошел в состав команды на сезон-2025/26, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Нет, это не сон — Сергей Михайлович возвращается в большой футбол и будет защищать Кострому и цвета нашего клуба», — говорится в заявлении «Спартака».

Пучков — воспитанник академии московского «Спартака». Он также выступал за молодежную команду киевского «Динамо» и подмосковный «Долгопрудный». В 2019 году Пучков завершил игровую карьеру.

После 9 туров первой лиги сезона-2025/26 «Спартак» с 20 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. 13 сентября команда в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».