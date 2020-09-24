Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился мнением о встрече 11-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (2:1) и прокомментировал заявление главного тренера красно-белых Романа Пилипчука, который назвал судейство матча «произволом».

— Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать, — приводит пресс-служба ФНЛ слова Гогниева. — Очень важно было сегодня победить, и мы это сделали заслужено, полностью переиграв соперника. У «Спартака-2» хорошая атакующая команда с быстрыми игроками. Хотя говорят, что спартаковский футбол — это футбол атакующий, но сегодня они всеми 11 футболистами садились за линию мяча и хотели нас поймать на контратаках. У них это не получилось. Мы могли реализовать еще больше моментов. Во втором тайме при счете 2:0 я выпустил еще одного футболиста в атаку, мы начали играть в три форварда, должны были забивать и побеждать крупно, но пропустили. Ничего сверхъестественного для нас не произошло. Мы одержали заслуженную победу и находимся на правильном пути.

Я не обсуждаю судейство, но как только «Алания» выигрывает — виноваты судьи. Мой коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс. На пресс-конференции тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда можно было еще о чем-то говорить.