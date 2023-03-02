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Сегодня, 13:45

Прохин заявил, что Радимов был жестким тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова», воспитанник «Зенита» Данила Прохин поделился мнением о бывшем главном тренере «Зенита-2», легенде петербургского клуба Владиславе Радимове.

«Как Радимов тренер? Такой же жесткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жестко напихать — ноль проблем. Еще он крутой мотиватор. Между «Зенитом-2» и «Ленинградцем» уже много лет серьезное противостояние. Даже несмотря на то, что это Вторая лига. Помню, как перед одним из таких «питерских» дерби, Николаич зашел в раздевалку и сказал: «Все говорят, что у нас нет своих воспитанников. Выходите сегодня и доказывайте, что они есть!» В итоге весь состав был из воспитанников», — приводит слова Прохина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-yesli-nado-zhestko-napikhat-nol-problem-prokhin-o-radimove-s-kotorym-on-rabotal-v-zenite-2
Владислав Радимов
Данила Прохин
Футбол
ФК Зенит-2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 15:00
Родина – Шинник
 - : -
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

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Шинник

 18 1 2
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Велес

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Балтика

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