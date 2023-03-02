Прохин заявил, что Радимов был жестким тренером

Защитник «Ростова», воспитанник «Зенита» Данила Прохин поделился мнением о бывшем главном тренере «Зенита-2», легенде петербургского клуба Владиславе Радимове.

«Как Радимов тренер? Такой же жесткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жестко напихать — ноль проблем. Еще он крутой мотиватор. Между «Зенитом-2» и «Ленинградцем» уже много лет серьезное противостояние. Даже несмотря на то, что это Вторая лига. Помню, как перед одним из таких «питерских» дерби, Николаич зашел в раздевалку и сказал: «Все говорят, что у нас нет своих воспитанников. Выходите сегодня и доказывайте, что они есть!» В итоге весь состав был из воспитанников», — приводит слова Прохина Sport24.