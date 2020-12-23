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Проект стадиона имени Стрельцова получил международную премию

Стадион &quot;Торпедо&quot; имени Эдуарда Стрельцова.
Стадион &quot;Торпедо&quot; имени Эдуарда Стрельцова.

Проект стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова получил международную премию European Property Awards 2020 в номинации Mixed Use Development («Многофункциональное проектирование») и несколько наград в номинации Best Leisure Architecture («Лучшая рекреационная архитектура»), сообщает пресс-служба ФНЛ.

Международная премия International Property Awards вручается с 1993 года. В состав жюри премии входит более 100 экспертов из разных сфер, которые оценивают проекты из Европы, Северной и Южной Америки, Великобритании, Азиатско-Тихоокеанского региона, Дубая, Африки и стран Аравийского полуострова.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова был открыт в 1960 году. Его вместимость составляет 13 450 зрителей. После реконструкции, которая должна завершиться к 2024 году, арена должна вмещать 15 070 человек.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FNLeague/status/1341745555844816896

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