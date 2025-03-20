Процесс по делу о нападении на Евсеева начнется 2 апреля

Первое заседание суда по уголовному делу о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева состоится 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского суда Астрахани.

17 ноября в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарем» на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали двое молодых людей. Главному тренеру брызнули в глаза перцовым баллончиком, а его ассистенту порезали лицо ножом.

Евсеев возглавляет «Ленинградец» с конца сентября. Команда выступает во второй лиге. Контракт с 48-летним бывшим футболистом сборной России был заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.